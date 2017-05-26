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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин может спровоцировать массовую игроманию в стране - нардеп

Киев • УНН

 • 8486 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Подготовленный Минфином проект лицензирования лотерейного рынка предполагает легализацию азартных игр. Об этом в эфире "Игра интересов" сказал народный депутат Павел Кишкар, передает УНН.

Минфин может спровоцировать массовую игроманию в стране - нардеп

Нардеп объяснил, что игровые автоматы будут легализованы под видом лотерейных терминалов самообслуживания (ЛТС).

“Инструменты и адаптеры по определению процентов выигрыша в проигранного можно накручивать, как хочешь, потому что в лицензионных условиях нет системы контроля и мониторинга”, — сказал П.Кишкар.

Такие замаскированные автоматы спровоцируют распространение массовой игромании в стране, убежден политик.

Напомним, кроме легализации азартных игр под видом лотерей, проект Минфина предполагает монополизацию рынка под приближенную к власти компанию “Украинская национальная лотерея”. Для того чтобы воплотить в жизнь проект Минфина, нужна только подпись премьер-министра В.Гройсмана.

Как сообщал УНН, сегодня на рынке представлено три компании-оператора лотерей: “УНЛ” (“Украинская национальная лотерея”), “Патриот” и “МСЛ” (“Молодьспортлото).

С сентября 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” находятся под действием экономических ограничений (санкций). Основанием для внедрения санкций против “М.С.Л.” стало письмо руководителя компании Г.Ложенко о возможности привлечения средств в “Альфа-банка” для финансирования Евро-2012, который был расценен нынешней властью как связь с Россией.

Больше года “М.С.Л.” безуспешно оспаривает решение о применении санкций в судах. Несмотря на отказ СБУ от претензий к “М.С.Л.”, суд затягивает рассмотрение дела.

Между тем на рынке пытаются оставить только одного приближенного к власти оператора “УНЛ”, которого связывают с нардепом Александром Третьяковым. Несмотря на обвинения в поддержке террористов и организации запрещенных азартных игр, против “УНЛ” санкции не применены.

Украинские Национальные Новости

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