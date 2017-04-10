Мінфін діями щодо лотерейного ринку нагадує собаку, яка ганяється за власним хвостом - Г.Ложенко

“Мінфін зараз своїми діями нагадує собаку, яка ганяється за хвостом, вбачаючи в цьому хвості якусь мету. Насправді ж, вся діяльність Мінфіну щодо лотерей мети не має взагалі, оскільки він намагається якимось чином врегулювати ринок, не торкаючись його основи. А основа в цій справі — контроль. Зараз немає контролю над ринком, і, що найгірше, немає самої системи контролю.

А таких систем, насправді, в світовій практиці існує всього два типи. І до тих пір, поки не буде вирішено питання контролю: хто буде проводити лотереї, які лотереї, чи будуть це чисті лотереї, або вони будуть на якомусь стику з якимись іншими видами ігор — проблему нормального розвитку ринку не вирішити.

Тому що найголовніше, чого не зможе зробити Мінфін — це зрозуміти, які гроші проходять через оператора. І балаканина чиновників про те, що їм не вистачає прав і можливостей — це введення в оману громадськості. Це відбувається через відсутність кваліфікованих фахівців, які розуміють завдання і шляхи його вирішення”, — сказав Г.Ложенко.

За його словами, не важливо, який з типів системи контролю буде впроваджено в Україні, головне, щоб він був прозорим і українські оператори могли чесно працювати.

“І нам, насправді, все одно, з якою з цих двох систем працювати. Головне — щоб вона була.

Перший варіант передбачає, що держава створює свою центральну систему, яка фіксує весь рух грошей, який йде від людини в гру і з гри повертається людині. Усі транзакції держава фіксує у своїй власній центральної системі.

Другий шлях — міжнародна сертифікація систем, що використовуються операторами лотерей, причому в процесі сертифікації оцінюється не тільки програмне забезпечення, а й усі ланки руху готівки до банківського рахунку і назад. Це дозволяє говорити про те, що система прозора”, — пояснив Г.Ложенко.

Нагадаємо, за результатами низки перевірок незалежними аудиторами та експертами фінансової діяльності компанії, “М.С.Л.” планує першою серед українських лотерейних операторів отримати сертифікат відповідності світовим стандартам з прозорості ведення бізнесу SCS.

За словами голови Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик-менеджменту та безпеки бізнесу Т’єрі Пужоля, ці стандарти приймаються в усьому світі та успішно використовуються країнами на 5 континентах. Наприклад, в Європі подібну сертифікацію успішно пройшли майже всі лотерейні оператори.

“Стандарти Контролю Безпеки лотерейного бізнесу — це єдиний підхід до діяльності лотерейних компаній в країні, який потрібен як державі, адже забезпечує повну підзвітність, так і самим операторам, адже саме так можна отримати чітку оцінку своєї прозорості та чесності”, — сказав він.

Як раніше повідомляв УНН, голова Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик-менеджменту і безпеки бізнесу Т’єрі Пужоль відвідав Україну в січні поточного року. Під час дводенного візиту він розповів представникам влади про системи контролю грального бізнесу, які застосовуються в усіх цивілізованих країнах.