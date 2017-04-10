Минфин действиями относительно лотерейного рынка напоминает собаку, которая гоняется за собственным хвостом - Г.Ложенко

“Минфин сейчас своими действиями напоминает собаку, которая гоняется за хвостом, видя в этом хвосте какую-то цель. На самом же деле, вся деятельность Минфина относительно лотерей цели не имеет вообще, поскольку они пытаются каким-то образом отрегулировать рынок, не касаясь его основы. А основа в этом деле — контроль. Сейчас нет контроля над рынком, и, что самое плохое, нет самой системы контроля.

А таких систем, на самом деле, в мировой практике существует всего два типа. И до тех пор, пока не будет решен вопрос контроля: кто будет проводить лотереи, какие лотереи, будут ли это чистые лотереи или они будут на каком-то стыке с какими-то другими видами игр — проблему нормального развития рынка не решить.

Потому что самое главное, чего не сможет сделать Минфин — это понимать, какие деньги проходят через оператора. И болтовня чиновников о том, что им не хватает прав и возможностей — введение в заблуждение общественности. Это происходит из-за отсутствия квалифицированных специалистов, которые понимают задачу и пути ее решения”, — сказал Г.Ложенко.

По его словам, не важно, какой из типов системы контроля будет внедрён в Украине, главное — чтобы он был прозрачным и украинские операторы могли честно работать.

“И нам, на самом деле, все равно, по какой из этих двух систем работать. Главное, чтобы она была.

Первый вариант предполагает, что государство создает свою центральную систему, которая фиксирует всё движение денег, которое идет от человека в игру, и из игры возвращается человеку. Все транзакции государство фиксирует в своей собственной центральной системе.

Второй путь — международная сертификация используемых систем операторов лотерей, причем в процессе сертификации оценивается не только программное обеспечение, а и все звенья движения наличных денег до банковского счета и обратно. Это позволяет говорить о том, что система прозрачная”, — пояснил Г.Ложенко.

Напомним, по результатам ряда проверок независимыми аудиторами и экспертами финансовой деятельности компании, “М.С.Л.” планирует первой среди украинских лотерейных операторов получить сертификат соответствия мировым стандартам по прозрачности ведения бизнеса SCS.

По словам председателя Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риск-менеджменту и безопасности бизнеса Тьерри Пужоля, эти стандарты принимаются во всем мире и успешно используются странами на 5 континентах. Например, в Европе подобную сертификацию успешно прошли почти все лотерейные операторы.

“Стандарты Контроля Безопасности лотерейного бизнеса — это единый подход к деятельности лотерейных компаний в стране, который нужен как государству, так как обеспечивает полную подотчетность, так и самим операторам, ведь именно так можно получить четкую оценку своей прозрачности и честности”, — сказал он.

Как ранее сообщал УНН, председатель Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риск-менеджменту и безопасности бизнеса Тьерри Пужоль посетил Украину в январе текущего года. Во время двухдневного визита он рассказал представителям власти о системах контроля игорного бизнеса, применяемых во всех цивилизованных странах.