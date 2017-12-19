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Мінфін дав оцінку Держбюджету-2018

Мінфін дав оцінку Держбюджету-2018

Київ • УНН

 • 6243 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державний бюджет України на 2018 рік є збалансованим та реалістичним. Про це під час прес-конференції заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

"Бюджет-2018 збалансований та реалістичний. У ньому вдалося втримати параметри дефіциту та вийти на нові показники", - заявив він.

Як уточнив С.Марченко, цього вдалося досягти завдяки перегляду макропрогнозу між першим та другим читанням законопроекту про Держбюджет-2018.

Нагадаємо, у Мінфіні вважають курс у 30 грн за долар реалістичним.

Українські Національні Новини

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