Минфин дал оценку Госбюджету-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственный бюджет Украины на 2018 год является сбалансированным и реалистичным. Об этом во время пресс-конференции заявил заступник министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Бюджет-2018 сбалансирован и реалистичен. В нем удалось удержать параметры дефицита и выйти на новые показатели", - заявил он.
Как уточнил С.Марченко, этого удалось достичь благодаря пересмотру макропрогноза между первым и вторым чтением законопроекта о Госбюджете-2018.
Напомним, в Минфине считают курс в 30 грн за доллар реалистичным.