Міненерговугілля закликає підприємства економити газ до 6 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликає підприємствам протягом цього часу економити газ. Про це під час години запитань до уряду заявив профільний міністр Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що у зв’язку відмовою “Газпрому” постачати газ в Україну і похолоданню виник дефіцит “блакитного палива”.
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“Цей план передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут. Це дозволить економити 15-20 кб.м газу на добу. По-друге, рекомендували зупинити роботу дошкільних навчальних закладах школах та вишах аби температурний режим був у мінімально допустимих нормах. До виробничих об’єктів ми звернулися щодо економії ресурсів”, — зазначив Насалик.
Нагадаємо, “Газпром” не планує відновлювати поставки газу в Україну.