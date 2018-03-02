Минэнергоугля призывает предприятия экономить газ до 6 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призывает предприятиям в течение этого времени экономить газ. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил профильный министр Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что в связи отказом "Газпрома" поставлять газ в Украину и похолоданию возник дефицит "голубого топлива".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ
"Этот план предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Это позволит экономить 15-20 кб.м газа в сутки. Во-вторых, рекомендовали остановить работу в дошкольных учебных заведениях школах и вузах чтобы температурный режим был в минимально допустимых нормах. К производственным объектам мы обратились по поводу экономии ресурсов", - отметил Насалик.
Напомним, "Газпром" не планирует возобновлять поставки газа в Украину.