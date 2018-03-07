Міненерговугілля очікує, що Україна вступить до Центру енергобезпеки НАТО цього року

КИЇВ. 7 березня. УНН. У 2017 році Україна подала заявку на вступ до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, і сподіваємось, що цього року ми приєднаємось до цього центру. Про це у ході Українсько-Литовського форуму інновацій в ІКТ для безпеки енергетичної інфраструктури заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає кореспондент УНН.