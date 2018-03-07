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Міненерговугілля очікує, що Україна вступить до Центру енергобезпеки НАТО цього року

Міненерговугілля очікує, що Україна вступить до Центру енергобезпеки НАТО цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У 2017 році Україна подала заявку на вступ до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, і сподіваємось, що цього року ми приєднаємось до цього центру. Про це у ході Українсько-Литовського форуму інновацій в ІКТ для безпеки енергетичної інфраструктури заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає кореспондент УНН.

“Минулого року ми відчули, що треба зміцнювати та розвивати наш потенціал (у сфері енергобезпеки - ред.). Минулого року ми поглибили співпрацю з Центром енергобезпеки НАТО, подали заявку на вступ. Очікуємо, що цього року ми приєднаємось до цього центру”, — сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол Литви: Україна та Європа мають спільні виклики у сфері енергобезпеки

Як уточнила Бойко, Литва є для України надійним другом та партнером, в тому числі у сфері енергетичної безпеки, і добре, що Литва підтримує аспект кібербезпеки у цьому контексті.

Нагадаємо,  Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика на підписання листа про наміри щодо партнерства України з Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.

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