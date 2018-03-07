Минэнергоугля ожидает, что Украина вступит в Центр энергобезопасности НАТО в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В 2017 году Украина подала заявку на вступление в Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности, и надеемся, что в этом году мы присоединимся к этому центру. Об этом в ходе украинско-литовского форума инноваций в ИКТ безопасности энергетической инфраструктуры заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году мы почувствовали, что надо укреплять и развивать наш потенциал (в сфере энергобезопасности - ред.). В прошлом году мы углубили сотрудничество с Центром энергобезопасности НАТО, подали заявку на вступление. Ожидаем, что в этом году мы присоединимся к этому центру", - сказала она.
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Как уточнила Бойко, Литва является для Украины надежным другом и партнером, в том числе в сфере энергетической безопасности, и хорошо, что Литва поддерживает аспект кибербезопасности в этом контексте.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика на подписание письма о намерениях по партнерству Украины с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности.