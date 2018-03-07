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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33891 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49489 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53177 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100918 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91168 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103523 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Минэнергоугля ожидает, что Украина вступит в Центр энергобезопасности НАТО в этом году

Минэнергоугля ожидает, что Украина вступит в Центр энергобезопасности НАТО в этом году

Киев  •  УНН

 • 9481 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В 2017 году Украина подала заявку на вступление в Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности, и надеемся, что в этом году мы присоединимся к этому центру. Об этом в ходе украинско-литовского форума инноваций в ИКТ безопасности энергетической инфраструктуры заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году мы почувствовали, что надо укреплять и развивать наш потенциал (в сфере энергобезопасности - ред.). В прошлом году мы углубили сотрудничество с Центром энергобезопасности НАТО, подали заявку на вступление. Ожидаем, что в этом году мы присоединимся к этому центру", - сказала она.

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Как уточнила Бойко, Литва является для Украины надежным другом и партнером, в том числе в сфере энергетической безопасности, и хорошо, что Литва поддерживает аспект кибербезопасности в этом контексте.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика на подписание письма о намерениях по партнерству Украины с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

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