Міненерговугілля не може освоїти Новоконстянтинівске уранове родовище через брак фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З метою забезпечення потреб Міненерговугілля вбачає за необхідне освоїти Новоконстянтинівське уранове родовище, однак поки що не має фінансової можливості для реалізації цього проекту. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.
“З метою збільшення видобутку уранової руди до забезпечення власних потреб вбачається за необхідне освоєння Новокостянтинівського родовища — найбільшого в Європі родовища уранових руд, що є пріоритетним напрямом розвитку уранової промисловості України.
Проектна потужність Новокостянтинівської шахти становить 1500 тис. тонн уранової руди на рік (2400 тонн урану). Однак, на теперішній час ДП "Схід ГЗК“ не має фінансової можливості щодо реалізації даного проекту”, — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що крім того, для забезпечення повної потреби АЕС України в урановому оксидному концентраті, необхідним є дослідження та розробка нових родовищ, зокрема Апрелівського та Сафонівського, які є найбільш розвіданими та підготовленими до відпрацювання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Енергоатомі” розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива.
За словами міністра І.Насалика, Україна самостінойзабезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.
Загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад200 тис. тонн.
Розвідка одного уранового родовища вартує близько 100-200 млн грн.
Тому, на переконання експертів і нардепів, фінансові ризикиурановидобування має нести інвестор, а не держава.