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Минэнергоугля не может освоить Новоконстантиновское урановое месторождение из-за отсутствия финансирования

Минэнергоугля не может освоить Новоконстантиновское урановое месторождение из-за отсутствия финансирования

Киев • УНН

 • 17842 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. С целью обеспечения потребностей Минэнергоугля считает необходимым освоить Новоконстантиновское урановое месторождение, однако пока не имеет финансовой возможности для реализации этого проекта. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

"С целью увеличения добычи урановой руды для обеспечения собственных нужд считается необходимым освоение Новоконстантиновского месторождения - крупнейшего в Европе месторождения урановых руд, что является приоритетным направлением развития урановой промышленности Украины.

Проектная мощность Новоконстантиновской шахты составляет 1500 тыс. тонн урановой руды в год (2400 тонн урана). Однако, в настоящее время ГП "Восток ГОК" не имеет финансовой возможности реализации данного проекта", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что кроме того, для обеспечения полной потребности АЭС Украины в урановом оксидном концентрате, необходимо исследование и разработка новых месторождений, в частности Апрелевского и Сафоновского, которые являются наиболее разведанными и подготовленными к отработке.

Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.

По словам министра И.Насалика, Украина самостоятельно будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.

Всего в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.

Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.

 

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