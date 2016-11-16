Минэнергоугля не может освоить Новоконстантиновское урановое месторождение из-за отсутствия финансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С целью обеспечения потребностей Минэнергоугля считает необходимым освоить Новоконстантиновское урановое месторождение, однако пока не имеет финансовой возможности для реализации этого проекта. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
"С целью увеличения добычи урановой руды для обеспечения собственных нужд считается необходимым освоение Новоконстантиновского месторождения - крупнейшего в Европе месторождения урановых руд, что является приоритетным направлением развития урановой промышленности Украины.
Проектная мощность Новоконстантиновской шахты составляет 1500 тыс. тонн урановой руды в год (2400 тонн урана). Однако, в настоящее время ГП "Восток ГОК" не имеет финансовой возможности реализации данного проекта", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что кроме того, для обеспечения полной потребности АЭС Украины в урановом оксидном концентрате, необходимо исследование и разработка новых месторождений, в частности Апрелевского и Сафоновского, которые являются наиболее разведанными и подготовленными к отработке.
Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.
По словам министра И.Насалика, Украина самостоятельно будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.
Всего в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.
Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.