Міненерго РФ запевнило ЄС, що газова суперечка з Україною не загрожує транзиту

КИЇВ. 3 березня. УНН. Міненерго РФ впевнене, що суперечка "Газпрому" з НАК "Нафтогаз України" нічим не загрожує транзиту газу з Росії в ЄС, він залишається таким же надійним, яким він був. Про це повідомив представник міністерства, коментуючи підсумки телефонної розмови міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Мароша Шефчовіча, передає УНН з посиланням на ТАСС.