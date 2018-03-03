Міненерго РФ запевнило ЄС, що газова суперечка з Україною не загрожує транзиту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міненерго РФ впевнене, що суперечка "Газпрому" з НАК "Нафтогаз України" нічим не загрожує транзиту газу з Росії в ЄС, він залишається таким же надійним, яким він був. Про це повідомив представник міністерства, коментуючи підсумки телефонної розмови міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Мароша Шефчовіча, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Міністр Новак запевнив (Мароша Шефчовіча - ред.), що транзит газу з Росії до Європи не перебуває під загрозою, транзит залишається таким же надійним, як і в минулому. До моменту розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" у судовому порядку транзиту газу через Україну ніщо не загрожує", - сказав представник російського міністерства.
Крім того, під час розмови М.Шефчовіч передав О.Новаку стурбованість України через підсумки Стокгольмського арбітражу. Сторони також домовилися продовжити тісний контакт з цього питання.
При цьому напередодні в прес-службі М.Шефчовіча повідомили, що він обговорив у п'ятницю з владою України ситуацію навколо розбіжностей між "Газпромом" і "Нафтогазом".
"Віце-голова Марош Шефчовіч поговорив сьогодні (2 березня - ред.) з прем'єр-міністром України (Володимиром Гройсманом - ред.), а також з "Нафтогазом", - сказав представник його кабінету.
Стокгольмський арбітраж 28 лютого зобов'язав "Газпром" сплатити 2,56 млрд дол. за транзитним контрактом з "Нафтогазом України". Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив журналістам, що "Газпром" почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з "Нафтогазом України".