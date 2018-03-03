Міненерго РФ запевнило ЄС, що газова суперечка з Україною не загрожує транзиту

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 162531 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 161574 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 293773 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 207209 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 307688 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 207455 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234931 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253414 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246154 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136123 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
74 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах
Ексклюзив

26 березня, 11:23 • 41522 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 81876 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 93593 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

15:52 • 49298 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127091 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127100 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 162532 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 293775 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 307689 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 275109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 93593 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 81876 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 122370 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 139704 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145108 перегляди
Актуальне
Міненерго РФ запевнило ЄС, що газова суперечка з Україною не загрожує транзиту

Міненерго РФ запевнило ЄС, що газова суперечка з Україною не загрожує транзиту

Київ • УНН

 • 13704 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Міненерго РФ впевнене, що суперечка "Газпрому" з НАК "Нафтогаз України" нічим не загрожує транзиту газу з Росії в ЄС, він залишається таким же надійним, яким він був. Про це повідомив представник міністерства, коментуючи підсумки телефонної розмови міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Мароша Шефчовіча, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Міністр Новак запевнив (Мароша Шефчовіча - ред.), що транзит газу з Росії до Європи не перебуває під загрозою, транзит залишається таким же надійним, як і в минулому. До моменту розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" у судовому порядку транзиту газу через Україну ніщо не загрожує", - сказав представник російського міністерства.

Крім того, під час розмови М.Шефчовіч передав О.Новаку стурбованість України через підсумки Стокгольмського арбітражу. Сторони також домовилися продовжити тісний контакт з цього питання.

При цьому напередодні в прес-службі М.Шефчовіча повідомили, що він обговорив у п'ятницю з владою України ситуацію навколо розбіжностей між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Віце-голова Марош Шефчовіч поговорив сьогодні (2 березня - ред.) з прем'єр-міністром України (Володимиром Гройсманом - ред.), а також з "Нафтогазом", - сказав представник його кабінету.

Стокгольмський арбітраж 28 лютого зобов'язав "Газпром" сплатити 2,56 млрд дол. за транзитним контрактом з "Нафтогазом України". Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив журналістам, що "Газпром" почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з "Нафтогазом України".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,270.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$2,010.81