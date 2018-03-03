Минэнерго РФ заверило ЕС, что газовый спор с Украиной не угрожает транзиту
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Минэнерго РФ уверено, что спор "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" ничем не угрожает транзиту газа из России в ЕС, он остается таким же надежным, каким он был. Об этом сообщил представитель министерства, комментируя итоги телефонного разговора министра энергетики РФ Александра Новака и заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Мароша Шефчовича, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Министр Новак заверил (Шефчовича - ред.), что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - сказал представитель российского министерства.
Кроме того, во время разговора М.Шефчович передал А.Новаку обеспокоенность Украины из-за итогов Стокгольмского арбитража. Стороны также договорились продолжить тесный контакт по этому вопросу.
При этом накануне в пресс-службе М.Шефчовича сообщили, что он обсудил в пятницу с властями Украины ситуацию вокруг разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом".
"Вице-председатель Шефчович поговорил сегодня (2 марта - ред.) с премьер-министром Украины (Владимиром Гройсманом - ред.), а также с "Нафтогазом", - сказал представитель его кабинета.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" уплатить 2,56 млрд дол. по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил журналистам, что "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины".