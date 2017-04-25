Міненерго РФ вирішило постачати електрику в "ЛНР" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство енергетики Російської Федерації прийняло рішення про постачання електроенергії на тимчасово окуповану територію Луганської області. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Зокрема повідомляється, що у зв'язку з припиненням постачання електрики в "ЛНР" з території України, Міненерго РФ прийняло рішення про забезпечення електроенергією тимчасово окупованій території Луганської області з території Росії в рамках гуманітарної допомоги.
Видання уточнило, що вдалося зберегти наявний рівень енергопостачання споживачів "ЛНР".
Відзначається, що на території Донецької області України є Зуївська та Старобешівська ТЕС, встановлена потужність яких достатня для забезпечення власного споживання, а також для покриття споживання тимчасово окупованої території Луганської області.
При цьому в Міненерго РФ, за даними видання, коментувати ситуацію з поставками російської електроенергії в "ЛНР" не стали.
Як повідомляв раніше УНН, Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється.