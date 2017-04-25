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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24820 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88225 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144980 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112435 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113877 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110856 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Актуальное
Минэнерго РФ приняло решение поставлять электричество в "ЛНР" – СМИ

Минэнерго РФ приняло решение поставлять электричество в "ЛНР" – СМИ

Киев  •  УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство энергетики Российской Федерации приняло решение о поставке электроэнергии на временно оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

В частности сообщается, что в связи с прекращением поставок электричества в "ЛНР" с территории Украины, Минэнерго РФ приняло решение об обеспечении электроэнергией временно оккупированной территории Луганской области с территории России в рамках гуманитарной помощи.

Издание уточнило, что удалось сохранить имеющийся уровень энергоснабжения потребителей "ЛНР".

Отмечается, что на территории Донецкой области Украины есть Зуевская и Старобешевская ТЭС, установленная мощность которых достаточна для обеспечения собственного потребления, а также покрытия потребления временно оккупированной территории Луганской области.

При этом в Минэнерго РФ, по данным издания, комментировать ситуацию с поставками российской электроэнергии в "ЛНР" не стали.

Как сообщал ранее УНН, Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

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