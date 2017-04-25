Минэнерго РФ приняло решение поставлять электричество в "ЛНР" – СМИ

В частности сообщается, что в связи с прекращением поставок электричества в "ЛНР" с территории Украины, Минэнерго РФ приняло решение об обеспечении электроэнергией временно оккупированной территории Луганской области с территории России в рамках гуманитарной помощи.

Издание уточнило, что удалось сохранить имеющийся уровень энергоснабжения потребителей "ЛНР".

Отмечается, что на территории Донецкой области Украины есть Зуевская и Старобешевская ТЭС, установленная мощность которых достаточна для обеспечения собственного потребления, а также покрытия потребления временно оккупированной территории Луганской области.

При этом в Минэнерго РФ, по данным издания, комментировать ситуацию с поставками российской электроэнергии в "ЛНР" не стали.

Как сообщал ранее УНН, Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.