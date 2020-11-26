Міненерго продовжить моніторити маніпуляції на ринку двохсторонніх договорів - Бойко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко повідомив, що буде продовжувати моніторити ринок двохсторонніх договорів, передає УНН з сьогоднішнього брифінгу.
"Безумовно, ми будемо продовжувати моніторинг ринку двосторонніх договорів з метою виявлення та припинення можливих маніпуляцій на ньому", - зауважив він.
Раніше повідомлялось, що "Енергоатом" на ринку двохсторонніх договорів продає електроенергію групі Ігоря Коломойського за заниженими цінами - собі у збиток.
Загальний збиток "Енергоатома" за 9 місяців 2020 року склав 5,3 млрд грн.