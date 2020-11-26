Міненерго продовжить моніторити маніпуляції на ринку двохсторонніх договорів - Бойко

"Безумовно, ми будемо продовжувати моніторинг ринку двосторонніх договорів з метою виявлення та припинення можливих маніпуляцій на ньому", - зауважив він.

Раніше повідомлялось, що "Енергоатом" на ринку двохсторонніх договорів продає електроенергію групі Ігоря Коломойського за заниженими цінами - собі у збиток.

Загальний збиток "Енергоатома" за 9 місяців 2020 року склав 5,3 млрд грн.