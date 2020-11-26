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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 9204 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 38213 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 93246 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104276 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119824 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153689 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200969 просмотра

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Минэнерго продолжит мониторить манипуляции на рынке двусторонних договоров - Бойко

Минэнерго продолжит мониторить манипуляции на рынке двусторонних договоров - Бойко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что будет продолжать мониторить рынок двусторонних договоров, передает УНН с сегодняшнего брифинга.

"Безусловно, мы будем продолжать мониторинг рынка двусторонних договоров с целью выявления и пресечения возможных манипуляций на нем", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров продает электроэнергию группе Игоря Коломойского по заниженным ценам - себе в убыток.

Общий убыток "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года составил 5,3 млрд грн.

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