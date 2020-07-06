Міненерго повідомило про відновлення електропостачання на шахті “Котляревська”

Роботи з відновлення постачання електроенергії виконувало ДП “Регіональні електричні мережі”.

“О 14:25 ДП “Регіональні електричні мережі” подано напругу на КЛ 6 кВ “шурф 9.1”. Після перевірки схеми нормального режиму відновлено електропостачання та вентиляцію шахти “Котляревська”, — розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, вентиляція шахти була знеструмлена сьогодні, 6 липня, о 6:12 годині ранку, в результаті нестабільної подачі електроенергії. Під землею залишалися люди, проте ніхто не постраждав. Ситуацію взяло на контроль Міністерство енергетики.