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Міненерго попросило запровадити хімічний аналіз вугілля і світлих нафтопродуктів на митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості просить Державну фіскальну службу запровадити хімічний контроль вугілля і світлих нафтопродуктів на митниці. Про це під час засідання уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.

Міненерго попросило запровадити хімічний аналіз вугілля і світлих нафтопродуктів на митниці

“Міністерство енергетики звернулося до вас як до голови ДФС і звернулося до енергетичної митниці, у зв’язку з імпортом антрацитової групи вугілля ми б попросили, щоб митниця переглянула можливість отримання хімічних аналізів вугілля, яке поставляється”, — сказав І.Насалик.

За його словами, у тому випадку, якщо аналізи підтвердять походження вугілля з ОРДЛО, митниця має “застосовувати схему конфіскації даного вугілля”.

Він також закликав ДФС ввести лабораторний контроль світлих нафтопродуктів, які ввозяться на територію України. За словами міністра, у відомства є дані, що світлі нафтопродукти ввозяться неналежної якості.

“Я просив би, щоб в модернізації митниці і огляді товарів були переглянуті хімічні лабораторії, які визначають хімічний склад світлих нафтопродуктів”, — заявив І.Насалик.

Як повідомляв УНН, більше 400 вагонів завантажили африканським вугіллям для українських ТЕС.

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