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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минэнерго попросило ввести химический анализ угля и светлых нефтепродуктов на таможне

Киев • УНН

 • 9425 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности просит Государственную фискальную службу ввести химический контроль угля и светлых нефтепродуктов на таможне. Об этом во время заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

Минэнерго попросило ввести химический анализ угля и светлых нефтепродуктов на таможне

"Министерство энергетики обратилось к вам как к главе ГФС и обратилось к энергетической таможни, в связи с импортом антрацитовой группы угля мы бы попросили, чтобы таможня пересмотрела возможность получения химических анализов поставляемого угля", - сказал И.Насалик.

По его словам, в том случае, если анализы подтвердят происхождение угля с ОРДЛО, таможня должна "применять схему конфискации данного угля".

Он также призвал ГФС ввести лабораторный контроль светлых нефтепродуктов, ввозимых на территорию Украины. По словам министра, у ведомства есть данные, что светлые нефтепродукты ввозятся ненадлежащего качества.

"Я просил бы, чтобы в модернизации таможни и досмотре товаров были пересмотрены химические лаборатории, которые определяют химический состав светлых нефтепродуктов", - заявил И.Насалик.

Как сообщал УНН, более 400 вагонов загрузили африканским углем для украинских ТЭС.

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