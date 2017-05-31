Минэнерго попросило ввести химический анализ угля и светлых нефтепродуктов на таможне
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности просит Государственную фискальную службу ввести химический контроль угля и светлых нефтепродуктов на таможне. Об этом во время заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"Министерство энергетики обратилось к вам как к главе ГФС и обратилось к энергетической таможни, в связи с импортом антрацитовой группы угля мы бы попросили, чтобы таможня пересмотрела возможность получения химических анализов поставляемого угля", - сказал И.Насалик.
По его словам, в том случае, если анализы подтвердят происхождение угля с ОРДЛО, таможня должна "применять схему конфискации данного угля".
Он также призвал ГФС ввести лабораторный контроль светлых нефтепродуктов, ввозимых на территорию Украины. По словам министра, у ведомства есть данные, что светлые нефтепродукты ввозятся ненадлежащего качества.
"Я просил бы, чтобы в модернизации таможни и досмотре товаров были пересмотрены химические лаборатории, которые определяют химический состав светлых нефтепродуктов", - заявил И.Насалик.
Как сообщал УНН, более 400 вагонов загрузили африканским углем для украинских ТЭС.