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Міненерго оприлюднило підсумки тижня

Міненерго оприлюднило підсумки тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Міненерго оприлюднило дайджест подій в енергетиці України за останній тиждень, повідомляє УНН.

Цього тижня Верховна Рада прийняла в цілому як закон урядовий законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (реєстр. № 3658). Його підтримали 288 парламентарів.

“Реалізація закону дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів більше, ніж на 6 млрд грн щорічно, або приблизно на 2 млрд євро за увесь строк дії зеленого тарифу, пролонгацію якого не передбачено”, — повідомили у міністерстві.

Також розпочато підготовку до опалювального сезону.

Розпорядженням Кабінету Міністрів затверджено План заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження.

“Підприємства паливно-енергетичного комплексу України розпочали підготовку до опалювального періоду у плановому порядку, із значними запасами палива на складах: вугілля більше у 1,9 рази проти показника минулого року, мазуту — у 1,4 рази. Згідно з прийнятим Урядом Планом заходів передбачено наявність природного газу в газосховищах у обсязі не меншому ніж 17 млрд. куб. метрів. На сьогодні у газосховищах є 20,2 млрд.куб.м природного газу”, — повідомили у Міненерго.

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Водночас для Держенергонагляду встановлено критерії для визначення ступенів ризику у сферах електроенергетики та теплопостачання.

“Враховуючи початок підготовки до осінньо-зимового періоду, діяльність Держенергонагляду буде спрямована на забезпечення надійного та сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи, надійного енергопостачання споживачів електричної та теплової енергії, а також безпеки постачання електричної енергії”, — розповіли у відомстві.

Також цього тижня Кабінет Міністрів визначив ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” постачальником “останньої надії” на ринку природного газу строком на три роки як переможця конкурсу.

Цінова пропозиція ТОВ “ГК “Нафтогаз України” — 2711,86 грн за тис куб м з ПДВ з націнкою 0%. Конкурсна комісія визначила компанію за результатами конкурсу 10 липня цього року.

Тим часом йде підготовка пілотного проєкту трансформації вугільних шахт, який може пройти одразу у двох мономістах — у західному та у східному регіонах України.

“Реалізація цього проекту покликана допомогти вирішити питання соціального, економічного, екологічного характеру, переорієнтувати людей на іншу роботу для їхньої подальшої адаптації після закриття шахти. Критерії відбору шахт для проєкту розроблять в межах підготовки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів”, — пояснили в Міненерго.

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Міненерго і Нацбанк днями обговорили заходи, які сприятимуть виконанню умов Меморандуму з інвесторами у ВДЕ.Повне виконання Меморандуму про порозуміння між Урядом та інвесторами у галузь ВДЕ дозволить стабілізувати галузь і без ускладнень провести реструктуризацію кредитів, виданих державними банками на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики, пояснили у відомстві.

Міненерго планує розширити співпрацю України та Швейцарії у сфері енергетики, зокрема, у питаннях підвищення енергоефективності, безпеки енергопостачання, гнучкості електроенергетичної системи та збільшення частки відновлювальної енергії в енергетичному балансі, застосування новітніх технологій в атомній енергетиці та зменшення викидів вуглецю.

Також Україна продовжує участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Співпраця із Фондом дозволить отримати доступ до фінансової підтримки для реалізації проектів з підвищення енергоефективності. Участь України в попередній фазі Фонду дозволила залучити фінансування для реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516 млн. євро.

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