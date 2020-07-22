Міненерго ініціює посаду адміністратора, який слідкуватиме за прозорістю у видобувних галузях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Кабінет Міністрів погодив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, спрямований на виконання міжнародних зобов’язань у зв’язку з приєднанням до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. Про це повідомляє Міненерго, передає УНН.
Проєкт Закону врегульовує питання щодо виконання статті 10 Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” стосовно обрання незалежного адміністратора з підготовки звіту ІПВГ, пояснюють у відомстві.
“Документом пропонуються зміни, відповідно до яких незалежний адміністратор обирається Міненерго з дотриманням вимог Закону України „Про публічні закупівлі“ без встановлення додаткових умов такого відбору”, — розповідають в Міненерго.
Нагадаємо, ВР ухвалила підготовлений Міненерго законопроект про зниження “зелених” тарифів.