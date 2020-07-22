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19 березня, 18:06 • 145801 перегляди

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19 березня, 10:24 • 135807 перегляди

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Міненерго ініціює посаду адміністратора, який слідкуватиме за прозорістю у видобувних галузях

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Кабінет Міністрів погодив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, спрямований на виконання міжнародних зобов’язань у зв’язку з приєднанням до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. Про це повідомляє Міненерго, передає УНН.

Проєкт Закону врегульовує питання щодо виконання статті 10 Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” стосовно обрання незалежного адміністратора з підготовки звіту ІПВГ, пояснюють у відомстві.

“Документом пропонуються зміни, відповідно до яких незалежний адміністратор обирається Міненерго з дотриманням вимог Закону України „Про публічні закупівлі“ без встановлення додаткових умов такого відбору”, — розповідають в Міненерго.

Нагадаємо, ВР ухвалила підготовлений Міненерго законопроект про зниження “зелених” тарифів.

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