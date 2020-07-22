Минэнерго инициирует должность администратора, который будет следить за прозрачностью в добывающих отраслях

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37722 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107113 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134348 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110926 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131827 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102149 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102599 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104447 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102070 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минэнерго инициирует должность администратора, который будет следить за прозрачностью в добывающих отраслях

Минэнерго инициирует должность администратора, который будет следить за прозрачностью в добывающих отраслях

Киев  •  УНН

 • 14987 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Кабинет Министров одобрил разработанный Министерством энергетики законопроект, направленный на выполнение международных обязательств в связи с присоединением к Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

Проект Закона регулирует вопрос о выполнении статьи 10 Закона Украины “Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях” относительно избрания независимого администратора по подготовке отчета ИПДО, объясняют в ведомстве.

“Документом предлагаются изменения, согласно которым независимый администратор избирается Минэнерго с соблюдением требований Закона Украины „О публичных закупках“ без установки дополнительных условий такого отбора”, — рассказывают в Минэнерго.

Напомним, ВР приняла подготовленный Минэнерго законопроект о снижении “зеленых” тарифов.

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