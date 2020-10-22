Міненерго доручило пришвидшити ремонти блоків АЕС до зими
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Напередодні опалювального сезону очільниця Міненерго Ольга Буславець зібрала Комісію для обговорення графіків ремонту та модернізації АЕС, ТЕЦ, ТЕС, ГЕС і ГАЕС України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Вона наголосила, що під час ремонтів енергогенеруючі компанії мають бути готовими покрити потребу споживачів.
“Ми повинні забезпечити сталу роботу електроенергетичної системи та безпеку постачання електричної енергії споживачам” — підкреслила Буславець.
Доопрацювати свій графік, зокрема, має “Енергоатом”, адже запропонований енергокомпанією варіант ремонтів створюватиме взимку дефіцит потужності АЕС, а влітку та восени 2021 року навпаки профіцит. Як наслідок, енергосистема не зможе прийняти надлишкову електроенергію АЕС, що призведе до зниження доходів державного енергогенеруючого підприємства, пояснюють в Міненерго.
За підсумками засідання Буславець дано доручення ДП “Енергоатому” спільно з “Укренерго” оптимізувати терміни виконання ремонтів енергоблоків АЕС у 2020-2021 роках, що потенційно дозволить збільшити обсяг виробництва електричної енергії АЕС на 4 млрд кВтгод, або понад 5 %.
Раніше у Міненерго повідомляли, що запасів палива цьогоріч більш ніж достатньо для проходження сталого опалювального сезону.