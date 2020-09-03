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Міненерго домовилося з "Центренерго" про авансовий платіж шахті "Надія"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство енергетики домовилося з ПАТ "Центренерго" про виплату шахті "Надія" авансового платежу у сумі 5 млн грн, повідомляє УНН із посиланням на прессслужбу відомства.

Міненерго домовилося з "Центренерго" про авансовий платіж шахті "Надія"

"Кошти вже надійшли на рахунки шахти. Вони будуть направлені на виплату зарплати гірників", - зазначили у Міненерго.

Також зазначається, що 31 серпня Міненерго домовилося з ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" про авансовий платіж шахті у розмірі 3,7 млн грн, які так само направлено на виплату заробітної плати.

"Міністерство вживає всіх можливих заходів, аби забезпечити виплату заробітної платні гірникам "Надії". Ми аналізуємо варіанти, як далі функціонуватиме підприємство, і найближчим часом представимо наш план дій. Хочу наголосити, що ті, хто довів підприємство до такого скрутного стану, мають бути покарані", - наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Там зауважили, що держава не має жодних боргів перед цією шахтою. Натомість, проведений фахівцями Міненерго аудит шахти виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва підприємства, що призвели до значних збитків і заборгованості із заробітної плати гірникам - близько 50 млн грн. Міністерство передало матеріали аудиту у Генпрокуратуру і Службу безпеки України для подальшого розслідування порушень.

Нагадаємо, гірники шахти "Надія" вийшли на протест через заборгованість по зарплаті, яку сформували колишні її керівники.

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