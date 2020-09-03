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Минэнерго договорилось с "Центрэнерго" об авансовом платеже шахте "Надежда"

Киев • УНН

 • 12077 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство энергетики договорилось с ПАО "Центрэнерго" о выплате шахте "Надежда" авансового платежа в сумме 5 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минэнерго договорилось с "Центрэнерго" об авансовом платеже шахте "Надежда"

"Средства уже поступили на счета шахты. Они будут направлены на выплату зарплаты горняков", - отметили в Минэнерго.

Также отмечается, что 31 августа Минэнерго договорилось с ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" о авансовом платеже шахте в размере 3,7 млн грн, которые так же направлены на выплату заработной платы.

"Министерство принимает все возможные меры, чтобы обеспечить выплату заработной платы горнякам "Надежды". Мы анализируем варианты, как дальше будет функционировать предприятие, и в ближайшее время представим наш план действий. Хочу подчеркнуть, что те, кто довел предприятие до такого затруднительного положения, должны быть наказаны", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Там отметили, что государство не имеет никаких долгов перед этой шахтой. Зато, проведенный специалистами Минэнерго аудит шахты обнаружил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства предприятия, которые привели к значительным убыткам и задолженности по заработной плате горнякам - около 50 млн грн. Министерство передало материалы аудита в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования нарушений.

Напомним, горняки шахты "Надежда" вышли на протест из-за задолженности по зарплате, которую сформировали бывшие ее руководители.

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