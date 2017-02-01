Мінекономрозвитку: половину державного оборонного замовлення виконують приватні підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Приватні підприємства виконують половину державного оборонного замовлення, а іншу половину – державні. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день немає переваги державних чи недержавних компаній. Якщо аналізувати державне оборонне замовлення 2016 року, то це приблизно майже половина на половину. Половину державного оборонного замовлення виконували державні підприємства, а половину — приватні”, — повідомив заступник міністра.
При цьому, на питання журналістів, в яких саме країнах Україна закуповує техніку, заступник міністра не відповів.
“Я не буду на це питання відповідати. Це питання більше до Міноборони”, — зазначив Ю.Боровченко.
Як повідомляв УНН, Міноборони уклало 135 контрактів для державного оборонного замовлення.