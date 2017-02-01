Минэкономразвития: половину государственного оборонного заказа выполняют частные предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Частные предприятия выполняют половину государственного оборонного заказа, а другую половину - государственные. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день нет преимущества государственных или негосударственных компаний. Если анализировать государственный оборонный заказ 2016 года, то это примерно почти половина на половину. Половину государственного оборонного заказа выполняли государственные предприятия, а половину - частные", - сообщил замминистра.
При этом, на вопрос журналистов, в каких именно странах Украина закупает технику, замминистра не ответил.
"Я не буду на этот вопрос отвечать. Это вопрос больше к Минобороны", - отметил Ю.Боровченко.
Как сообщал УНН, Минобороны заключило 135 контрактов для государственного оборонного заказа.