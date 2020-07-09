Мінекономіки: ВВП у січні-травні обвалився на 5,9%

"За підсумками січня-травня 2020 року... скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9%", - йдеться у повідомленні.

Як йдеться у матеріалах міністерства, у травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантинних обмежень, про що свідчить поліпшення індексу очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем.

Водночас, як вказано, негативний вплив поширення у світі COVID-19 та дія стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, "стримували розвиток більшості видів економічної діяльності".

Також зазначається, що в І кварталі 2020 року, за уточненими даними Держстату, падіння ВВП становило 1,3% (п/п), що наразі відповідає раніше оприлюдненим оцінкам Мінекономіки ("мінус" 1,2%).

Нагадаємо, Мінекономіки оцінювало падіння економіки України в січні-квітні у 5%.