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Мінекоенерго роз'яснило відміну субсидування втрат в електромережах

Мінекоенерго роз'яснило відміну субсидування втрат в електромережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів відмінив субсидування втрат в електричних мережах, Мінекоенерго таким чином зробило крок для стабілізації ситуації на ринку енергетики. Про це УНН повідомили у пресслужбі міністерства.

"Мінекоенерго зробило перший крок на зустріч бізнесу для стабілізації ситуації на ринку енергетики та відмінило субсидування втрат в електричних мережах", - повідомили у Мінекоенерго.

Відповідну постанову, як зазначається, було ухвалено 9 грудня.

"Субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат. Відміна субсидування призведе до зменшення витрат ДП “Гарантований покупець”, а відповідно - до отримання більше коштів для компенсації різниці в тарифі для населення та буде стимулювати зменшення втрат у електричних мережах", - додали у відомстві.

Ця ініціатива, як вказано, має найбільший позитивний фінансовий ефект на ДП "Гарантований покупець" та є ключовим елементом стабілізації ринку відновлювальної енергетики на 2020 рік.

Додамо, 9 грудня Кабінет міністрів вніс зміни до положення про покладення спеціальних обов’язків на оптовому ринку електричної енергії, доручивши Оператору системи передачі, операторам систем розподілу і Гарантованому покупцю заборонити покриття обсягів електроенергії для технологічних втрат за регульованою ціною.

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