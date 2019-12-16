Мінекоенерго роз'яснило відміну субсидування втрат в електромережах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів відмінив субсидування втрат в електричних мережах, Мінекоенерго таким чином зробило крок для стабілізації ситуації на ринку енергетики. Про це УНН повідомили у пресслужбі міністерства.
"Мінекоенерго зробило перший крок на зустріч бізнесу для стабілізації ситуації на ринку енергетики та відмінило субсидування втрат в електричних мережах", - повідомили у Мінекоенерго.
Відповідну постанову, як зазначається, було ухвалено 9 грудня.
"Субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат. Відміна субсидування призведе до зменшення витрат ДП “Гарантований покупець”, а відповідно - до отримання більше коштів для компенсації різниці в тарифі для населення та буде стимулювати зменшення втрат у електричних мережах", - додали у відомстві.
Ця ініціатива, як вказано, має найбільший позитивний фінансовий ефект на ДП "Гарантований покупець" та є ключовим елементом стабілізації ринку відновлювальної енергетики на 2020 рік.
Додамо, 9 грудня Кабінет міністрів вніс зміни до положення про покладення спеціальних обов’язків на оптовому ринку електричної енергії, доручивши Оператору системи передачі, операторам систем розподілу і Гарантованому покупцю заборонити покриття обсягів електроенергії для технологічних втрат за регульованою ціною.