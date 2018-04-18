Міндобрива з РФ: уряд доручив ДФС перевірити Сумську митницю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Уряд доручив Державній фіскальній службі провести комплексну перевірку Сумської митниці на предмет створення там каналу обходу застосування антидемпінгових мит на мінеральні добрива, що ввозяться з Росії. Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
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"Даю урядове доручення ДФС провести комплексну перевірку Сумської митниці на предмет створення там системи з обходу антидемпінгових мит, введених урядом щодо мінеральних добрив, які завозяться з Російської Федерації", - сказав Гройсман.
Як наголосив він, якщо рішення уряду прийняте, воно має виконуватись.
У березні уряд вирішив підвищити мито на імпорт міндобрив з Росії.
Нагадаємо, торік уряд підтримав обнулення мит на ввезення азотних міндобрив в Україну.