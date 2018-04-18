Минудобрения с РФ: правительство поручило ДФС проверить Сумскую таможню
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правительство поручило Государственной фискальной службе провести комплексную проверку Сумской таможни на предмет создания там канала обхода применения антидемпинговых пошлин на минеральные удобрения, ввозимые из России. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент.
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"Даю правительственное поручение ДФС провести комплексную проверку Сумской таможни на предмет создания там системы с обхода антидемпинговых пошлин, введенных правительством по минеральных удобрений, которые завозятся из Российской Федерации", - сказал Гройсман.
Как отметил он, если решение правительства принято, оно должно выполняться.
В марте правительство решило повысить пошлины на импорт минудобрений из России .
Напомним, в прошлом году правительство поддержало обнуления пошлин на ввоз азотных минудобрений в Украине.