Минудобрения с РФ: правительство поручило ДФС проверить Сумскую таможню

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"Даю правительственное поручение ДФС провести комплексную проверку Сумской таможни на предмет создания там системы с обхода антидемпинговых пошлин, введенных правительством по минеральных удобрений, которые завозятся из Российской Федерации", - сказал Гройсман.

Как отметил он, если решение правительства принято, оно должно выполняться.

В марте правительство решило повысить пошлины на импорт минудобрений из России .

Напомним, в прошлом году правительство поддержало обнуления пошлин на ввоз азотных минудобрений в Украине.