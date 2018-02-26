Мінагрополітики та зернотрейдери узгодили обсяги експорту зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністерство аграрної політики і продовольства узгодили із зернотрейдерами обсяги експорту зерна на 2017/2018 маркетинговий рік у межах укладеного меморандуму про взаєморозуміння, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінагрополітики.
За інформацією заступника міністра агрополітики Віктора Шеремети, завданням міністерства та трейдерів є підтримання балансу між об’ємом експорту зерна та внутрішніми потребами країни у зерні.
У прес-службі відомства поінформували, що станом на 23 лютого експортовано понад 26 млн тонн зерна. Також вже експортовано 288 тисяч тонн борошна.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році, але без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО.