Минагрополитики и зернотрейдеры согласовали объемы экспорта зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия согласовали с зернотрейдерами объемы экспорта зерна на 2017/2018 маркетинговый год в рамках заключенного меморандума о взаимопонимании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минагрополитики.
По информации заместителя министра агрополитики Виктора Шеремета, задачей министерства и трейдеров является поддержание баланса между объемом экспорта зерна и внутренними потребностями страны в зерне.
В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 23 февраля экспортировано более 26 млн тонн зерна. Также уже экспортировано 288 тысяч тонн муки.
Напомним, по данным Госстатистики, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.