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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 73776 просмотра

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10 марта, 16:40 • 76650 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106661 просмотра

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Минагрополитики и зернотрейдеры согласовали объемы экспорта зерна

Минагрополитики и зернотрейдеры согласовали объемы экспорта зерна

Киев  •  УНН

 • 8258 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия согласовали с зернотрейдерами объемы экспорта зерна на 2017/2018 маркетинговый год в рамках заключенного меморандума о взаимопонимании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минагрополитики.

По информации заместителя министра агрополитики Виктора Шеремета, задачей министерства и трейдеров является поддержание баланса между объемом экспорта зерна и внутренними потребностями страны в зерне.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 23 февраля экспортировано более 26 млн тонн зерна. Также уже экспортировано 288 тысяч тонн муки.

Напомним, по данным Госстатистики, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.

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