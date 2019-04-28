Міна вибухнула в Петербурзі: чоловікові відірвало руку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Жовтневій набережній в Невському районі Петербурга стався вибух, в результаті якого постраждав чоловік. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на районну адміністрацію, передає УНН.
"Такий випадок дійсно стався сьогодні, імовірно вибухнула міна часів Великої Вітчизняної війни. Чоловік постраждав, він перебуває в лікарні", - сказала представник адміністрації.
Співрозмовниця агентства також додала, що, за попередніми даними, чоловік збирав металобрухт, під час чого і стався інцидент.
"Молода людина жива, в лікарні знаходиться, руку відірвало йому", - зазначила вона.
Поліція в зв'язку з подією почала перевірку, повідомили в прес-службі ГУ МВС по місту і Ленінградській області.
"Поліція проводить перевірку за фактом отримання тілесних ушкоджень в Невському районі Санкт-Петербурга. За попередніми даними, сьогодні близько 15:30 20-річний чоловік збирав металобрухт на Жовтневій набережній і наткнувся на боєприпас часів Великої Вітчизняної війни, який здетонував", - сказав представник відомства.
Як повідомляв УНН, 28 квітня в Києві чоловік загинув в результаті вибуху гранати в квартирі.