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Мільйони людей стали заручниками брудних ігор москви: у МЗС України відповіли на нову заяву захарової

Мільйони людей стали заручниками брудних ігор москви: у МЗС України відповіли на нову заяву захарової

Київ • УНН

 • 105925 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У росії, яка тепер звинувачує Захід у блокуванні експорту продовольства, ніколи не закінчуються виправдання. Про це написав у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує УНН.

Деталі

Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що нібито росія не перешкоджає вивезенню зерна з території України і готова експортувати десятки мільйонів тонн власного зерна, якщо Захід припинить "блокувати" постачання продовольства.

“Тепер росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання", – коментує Ніколенко слова захарової.

За його словами, блокада росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку.

"Якщо українське зерно не буде звільнено, світ зіткнеться із голодом. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор москви", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ООН близькі "до моменту істини" щодо розблокування українського зерна.

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