Мільйони людей стали заручниками брудних ігор москви: у МЗС України відповіли на нову заяву захарової

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Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що нібито росія не перешкоджає вивезенню зерна з території України і готова експортувати десятки мільйонів тонн власного зерна, якщо Захід припинить "блокувати" постачання продовольства.

“Тепер росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання", – коментує Ніколенко слова захарової.

За його словами, блокада росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку.

"Якщо українське зерно не буде звільнено, світ зіткнеться із голодом. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор москви", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ООН близькі "до моменту істини" щодо розблокування українського зерна.