Мільйонерами “Лото-Забави” з початку року стали вже двоє гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. З початку 2017 року мільйонерами державної лотереї “Лото-Забава” стали два гравці. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.” на своєму сайті, передає УНН.
Так, станом на 1 лютого, лічильник нарахував двох мільйонерів за січень 2017 року та 261 мільйонера за весь час існування лотереї.
Так, у неділю 15 січня, гравець з м. Буча зірвав перший мільйон гривень у лотерею “Лото-Забава”, а вже 22 січня мільйон гривень у “Лото-Забаву” виграв гравець з Хмельниччини.
Ще 1 млн грн розділили між собою гравці із Самбіру та Бердянську 29 січня. Проте їх лічильник “Лото-Забави” не врахував, оскільки кожен із них отримав по 500 тис. грн.
Минулого року оператор державних лотерей “М.С.Л.” на численні прохання гравців розширив доступ до лотереї “Лото-Забава”, надавши можливість купувати білети онлайн. І вже декілька гравців виграли мільйони гривень завдяки білету, придбаному онлайн на сайті.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.