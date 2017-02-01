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Миллионерами "Лото-Забавы" с начала года стали уже два игрока

Миллионерами "Лото-Забавы" с начала года стали уже два игрока

Киев • УНН

 • 5656 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. С начала 2017 года  миллионерами государственной лотереи "Лото-Забава" стали два игрока. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л." на своем сайте, передает УНН.

Так, по состоянию на 1 февраля, счетчик насчитал двух миллионеров за январь 2017 года и 261 миллионера за все время существования лотереи.

Так, в воскресенье 15 января, игрок из г. Буча сорвал первый миллион гривен в лотерею "Лото-Забава", а уже 22 января миллион гривен в "Лото-Забаву" выиграл игрок из Хмельницкой области.

Еще 1 млн грн разделили между собой игроки из Самбора и Бердянска 29 января. Однако их счетчик "Лото-Забавы" не учел, поскольку каждый из них получил по 500 тыс. грн.

В прошлом году оператор государственных лотерей "М.С.Л." по многочисленным просьбам игроков расширил доступ к лотерее "Лото-Забава", предоставив возможность покупать билеты онлайн. И уже несколько игроков выиграли миллионы гривен благодаря билету, приобретенному онлайн на сайте.

Как ранее сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам . Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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