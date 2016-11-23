Мільйонерами “Лото-Забави” з початку року стали вже 18 гравців

Так, станом на 23 листопада поточного року лічильник нарахував 18 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 257 мільйонери за весь час існування лотереї.

Цього року оператор державних лотерей “М.С.Л.” на численні прохання гравців розширив доступ до лотереї “Лото-Забава”, надавши можливість купувати білети онлайн. І вже декілька гравців виграли мільйони гривень завдяки білету, придбаному онлайн на сайті.

Нагадаємо, під час останнього розіграшу лотереї “Лото-Забави” 20 листопада одночасно було виграно джек-пот у розмірі 3 млн грн, один з головних грошових призів у розмірі 1 млн грн, 200 тисяч гривень, а також автомобіль.

Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.