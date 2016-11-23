Мільйонерами “Лото-Забави” з початку року стали вже 18 гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку року мільйонерами державної лотереї “Лото-Забава” стали 18 гравців з різних куточків України. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.” на своєму сайті, передає УНН.
Так, станом на 23 листопада поточного року лічильник нарахував 18 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 257 мільйонери за весь час існування лотереї.
Цього року оператор державних лотерей “М.С.Л.” на численні прохання гравців розширив доступ до лотереї “Лото-Забава”, надавши можливість купувати білети онлайн. І вже декілька гравців виграли мільйони гривень завдяки білету, придбаному онлайн на сайті.
Нагадаємо, під час останнього розіграшу лотереї “Лото-Забави” 20 листопада одночасно було виграно джек-пот у розмірі 3 млн грн, один з головних грошових призів у розмірі 1 млн грн, 200 тисяч гривень, а також автомобіль.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.