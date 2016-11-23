Миллионерами "Лото-Забавы" с начала года стали уже 18 игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала года миллионерами государственной лотереи "Лото-Забава" стали 18 игроков из разных уголков Украины. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л." на своем сайте, передает УНН.
Так, по состоянию на 23 ноября текущего года счетчик насчитал 18 миллионеров за десять месяцев 2016 г. и 257 миллионеров за все время существования лотереи.
В этом году оператор государственных лотерей "М.С.Л." по многочисленным просьбам игроков расширил доступ к лотерее "Лото-Забава", предоставив возможность покупать билеты онлайн. И уже несколько игроков выиграли миллионы гривен благодаря билету, приобретенному онлайн на сайте.
Напомним, во время последнего розыгрыша лотереи "Лото-Забавы" 20 ноября одновременно выиграли джек-пот в размере 3 млн грн, один из главных денежных призов в размере 1 млн грн, 200 тыс. гривен, а также автомобиль.
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".