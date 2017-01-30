Мільйон гривень порівну розділили між собою гравці “Лото-Забава” із Самбіру та Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Минулої неділі виграш у один мільйон гривень порівну розділили між собою два гравці з міста Самбір Львівської області та з міста Бердянськ Запорізької області, передає УНН з посиланням на прес-службу “М.С.Л”.
“912-й тираж від 29 січня 2017 року відзначився тим, що крупний виграш розміром 1 млн гривень розділили між собою одразу двоє гравців! Перший щасливий білет № 0260796 придбали на фірмовому островку „М.С.Л.“ у супермаркеті „Сільпо“, що знаходиться у м. Самбір (Львівська обл.) за адресою вул. Валова, 24/1. А другий білет № 0283717 купили у Бердянську (Запорізька обл.) на фірмовому столі „М.С.Л.“ на Центральному ринку на вулиці Свободи, 48”, — повідомляють у компанії.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” зазначає, що чекає переможців за півмільйонними виграшами у найближчому представництві для оформлення призів.
Окрім того, знайшов свого власника й автомобіль під час конкурсу “Полювання за грошима”.
“Удача посміхнулась першому гравцю, що зателефонував до студії. Пані Дарина з Києва назвала букву „К“, за якою й ховався гарненький кросовер JAC S2, грошовий еквівалент якого складає 400 тис. гривень! Поздоровляємо киянку з виграшем та запрошуємо до офіційного представництва „М.С.Л.“ для оформлення призу.
Випробувати свою удачу та зірвати мільйон гривень або головний приз — джек-пот, може кожен! Для цього потрібно не так вже й багато: придбати лотерейний білет „Лото-Забава“ за 10 гривень або білет зі „Щасливим номером“ за 15 гривень та чекати розіграшу тиражу. Для більшої зручності можна придбати лотерейний білет, не виходячи з дому або офісу, за допомогою мережі Інтернет. Для цього потрібно лише перейти за посиланням: https://igra.msl.ua/lotozabava. Традиційно розіграш відбувається щонеділі у прямому ефірі на телеканалі „1+1“ о 9:00. І пам’ятайте: виграє той, хто грає”, — додають у компанії.