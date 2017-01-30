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Миллион гривен поровну разделили между собой игроки "Лото-Забава" с Самбора и Бердянска

Миллион гривен поровну разделили между собой игроки "Лото-Забава" с Самбора и Бердянска

Киев • УНН

 • 7644 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В минувшее воскресенье выигрыш в один миллион гривен поровну разделили между собой два игрока из города Самбор Львовской области и из города Бердянск Запорожской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "М.С.Л".

"912-й тираж от 29 января 2017года отличился тем, что крупный выигрыш размером 1 млн гривен разделили между собой сразу два игрока! Первый счастливый билет № 0260796 приобрели на фирменном островки "М.С.Л." в супермаркете "Сильпо", который находится в г. Самбор (Львовская обл.) по адресу ул. Валовая, 24/1. А второй билет № 0283717 купили в Бердянске (Запорожская обл.) на фирменном столе "М.С.Л." на Центральном рынке на улице Свободы, 48 », - сообщают в компании.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." отмечает, что ждет победителей за полумиллионными выигрышами в ближайшем представительстве для оформления призов.

Кроме того, нашел своего владельца и автомобиль во время конкурса "Охота за деньгами".

"Удача улыбнулась первому игроку, что позвонил в студию. Госпожа Дарья из Киева назвала букву "К", за которой и прятался хорошенький кроссовер JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. гривен! Поздравляем киевлянку с выигрышем и приглашаем до официального представительства «М.С.Л.» для оформления приза.

Испытать свою удачу и сорвать миллион гривен или главный приз - джек-пот, может каждый! Для этого нужно не так уж и много: приобрести лотерейный билет "Лото-Забава" за 10 гривен или билет с "Счастливым номером" за 15 гривен и ждать розыгрыша тиража. Для большего удобства можно приобрести лотерейный билет, не выходя из дома или офиса, с помощью сети Интернет. Для этого нужно лишь перейти по ссылке: https://igra.msl.ua/lotozabava . Традиционно розыгрыш происходит еженедельно в прямом эфире на телеканале "1 + 1" в 9:00. И помните: выигрывает тот, кто играет ", - добавляют в компании.

Украинские Национальные Новости

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