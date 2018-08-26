Абрамович розглядає можливість продажу ФК “Челсі” — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Мільярдер Роман Абрамович розглядає можливість продажу футбольного клубу “Челсі”. Про це пише видання The Sunday Times, передає УНН.
За інформацією видання, для оцінки можливості продажу клубу найнято інвестиційний банк, який спеціалізується на галузі спорту, технологій, засобів масової інформації та телекомунікацій. В той же час назва банку не розкривається.
Нагадаємо, Роман Абрамович заморозив проект з реконструкції стадіону для свого клубу “Челсі” вартістю в 1 млрд фунтів. Рішення викликане “несприятливим інвестиційним кліматом”, йдеться на сайті клубу. Одночасно мільярдер відкликав заявку на продовження британської візи.
Раніше стало відомо, що у російського бізнесмена Романа Абрамовича сплила британська віза, а нову підприємцю не видали.
Як повідомляв УНН, бізнесмен Роман Абрамович завершив процес отримання громадянства і живе в Ізраїлі. Процедура отримання ізраїльського паспорта пройшла в його випадку не більше оперативно, ніж зазвичай.