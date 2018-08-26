Абрамович рассматривает возможность продажи ФК "Челси" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Миллиардер Роман Абрамович рассматривает возможность продажи футбольного клуба "Челси". Об этом пишет издание The Sunday Times, передает УНН.
По информации издания, для оценки возможности продажи клуба нанят инвестиционный банк, который специализируется на области спорта, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. В то же время название банка не раскрывается.
Напомним, Роман Абрамович заморозил проект по реконструкции стадиона для своего клуба "Челси" стоимостью в 1 млрд фунтов. Решение вызвано "неблагоприятным инвестиционным климатом", говорится на сайте клуба. Одновременно миллиардер отозвал заявку на продолжение британской визы.
Ранее стало известно, что у российского бизнесмена Романа Абрамовича закончилась британская виза, а новую предпринимателю не выдали.
Как сообщал УНН, бизнесмен Роман Абрамович завершил процесс получения гражданства и живет в Израиле. Процедура получения израильского паспорта прошла в его случае не более оперативно, чем обычно.