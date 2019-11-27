Милованов: в Україні досі діє "ленінська" норма видачі молока за шкідливі умови праці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні досі діє норма видачі молока за шкідливі умови праці, запроваджена в 1918 році лідером більшовиків Володимиром Леніним. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
"В Україні - сучасній, європейській країні 21-го століття - досі діє норма, запроваджена у 1918 році Володимиром Леніним! Це радянська норма “молоко за шкідливі умови праці”. Вона бере свій початок з особого декрету Леніна, яким він зобов'язав видавати молоко голодуючим робітникам одного з заводів. Через рік така норма стала діяти в багатьох промислових підприємствах для підтримки фізичних сил працівників", - написав Милованов.
Міністр додав, що через сто років "комунізм" досі залишається в Кодексі законів про працю, у статті 166.
"За законом, кожна людина має отримувати 1/2 літра молока на день. Якщо корівка, скажемо, дає 20 літрів на день, то потрібно 2,5 корівки на 100 людей. Проте користь від такої підтримки молоком сумнівна", - додав Милованов.
Нагадаємо, голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Олександр Стародубцев сказав, що в Україні діє Трудовий кодекс 1971 року, і в ньому в 118 статті вказано, що люди йдуть на "тимчасово на керівні комсомольські посади".