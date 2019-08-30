Милованов розповів про перспективи об'єднання МЕРТ та Мінагро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Об'єднання Міністерства економічного розвитку і торгівлі з Міністерством аграрної політики та продовольства в єдине відомство носить не лише бюрократичний, а і стратегічний характер. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЕРТ.
"Безумовно, об’єднання міністерств носить не лише бюрократичний, а і стратегічний характер. І в цьому стратегічному вимірі нам критично почути ключових стейкхолдерів. З огляду на це, ми плануємо проведення координаційної зустрічі з представниками аграрного сектору для визначення больових точок і перспектив. Налагодження ефективного діалогу – наш виклик і можливість", – зазначив Милованов.
Він підкреслив, що буде докладено максимально зусиль, аби життєвий сільськогосподарський цикл не було порушено.
Як вказали у МЕРТ, об’єднання має на меті пришвидшення реалізації ключових реформ, таких як:
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- приватизація державних підприємств,
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- запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення,
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- детінізація аграрних ринків та земельних відносин,
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- лібералізація трудових відносин – збільшення кількості легальних робочих місць,
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- розширення доступу до міжнародних ринків,
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- перезавантаження системи професійного навчання,
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- модернізація підходів до наукових досліджень та запровадження інновацій в аграрному секторі.
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Також вказано і перезавантаження системи державної статистики, яке, як очікується, дозволить отримати чіткі цифри, щодо показників розвитку галузі та формувати прогнозовані довгострокові орієнтири та пріоритети державно політики у відповідній сфері.
"Детальний опис реформи буде викладений у Програмі уряду, що буде представлена на розгляд парламенту у визначені законом терміни. Наразі Кабінет міністрів напрацьовує карту пріоритетів та план дій", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, міністр економічного розвитку Милованов задекларував податки у США.