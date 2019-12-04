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Милованов пропонує узаконити дистанційну зайнятість

Милованов пропонує узаконити дистанційну зайнятість

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонують закріпити законом дистанційну зайнятість. Про це заявив міністр Тимофій Милованов, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Гнучкий режим робочого часу, дистанційна зайнятість, робота з дому - це кілька з тих ініціатив уряду, які ми пропонуємо закріпити законом. Важливо, ще більше захистити фундаментальні права працівників, щоб вони могли відстоювати свої права", - зазначив Милованов.

За його словами, в Україні буде проведена реформа зайнятості, а стандарти захисту працівника будуть виконані. Адже у новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин, "бо на сьогодні працівники не захищені від зловживань через відсутність норм законодавства".

Нагадаємо, що Милованов розповів, в яких галузях працює найбільше українців.

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