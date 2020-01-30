Милованов: Федоров, здається, у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Презентація мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи “Дія. Цифрова освіта” була перенесена через стан здоров’я віце-прем’єр-міністра — міністра цифровий трансформації України Михайла Федорова. Про це журналістам у четвер повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
“Захворів Михайло, віце-прем’єр, він, здається, у реанімації. Я точно не знаю, наскільки я зрозумів, це реально питання стану здоров’я”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання про те, чому було перенесено дату презентації мобільного додатку “Дія”.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що презентація мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи “Дія. Цифрова освіта”, запланована на 30 січня, відбудеться через тиждень.