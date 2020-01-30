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Милованов: Федоров, кажется, в реанимации

Киев • УНН

 • 27362 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Презентация мобильного приложения “Дия” и национальной онлайн-платформы “Дия. Цифровая образование” была перенесена из-за состояния здоровья вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Об этом журналистам в четверг сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

Милованов: Федоров, кажется, в реанимации

“Заболел Михаил, вице-премьер, он, кажется, в реанимации. Я точно не знаю, насколько я понял, это реально вопрос состояния здоровья”, — сказал министр, отвечая на вопрос о том, почему было перенесено дату презентации мобильного приложения “Дия”.

Напомним, ранее сегодня в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что презентация мобильного приложения “Дия” и национальной онлайн-платформы “Дия. Цифровая образование”, запланирована на 30 января, состоится через неделю.

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