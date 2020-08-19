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Мілевський зробив дві результативні передачі в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9047 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. ФК "Динамо-Брест" за який виступає плеяда українських гравців здобув виграш над "Астаною" (6:3) на старті відбіркового циклу до Ліги чемпіонів сезону 2020-21 років, передає УНН.

Команди порадували глядачів біля телеекранів одразу дев’ятьма забитими голами. Причому шість влетіло у сітку “Астани”.
Автором двох результативних передач став українець Артем Мілевський. Він асистував Седько та Діалло.

Відзначимо, що Мілевський відіграв у матчі 86 хвилин, Євген Хачеріді провів повний поєдинок, а Олекснадр Нойок був відсутнім у заявці.

Таким чином, брестський клуб вперше в історії вийшов до другого раунду кваліфікації.

Додамо, у наступному етапі “Динамо” зіграє з переможцем пари “Гап Конназ Куей” (Уельс) — “Сараєво” (Боснія і Герцеговина).

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